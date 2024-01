Hüvitiseta jäävad põllumehed loodavad kevadisele heidutusjahile

„Meie liidu liikmed on väga murelikud, sest peagi saabuvaks kevadeks ei ole veel paigas konkreetseid plaane haneliste põllukahjude vältimiseks ja vähendamiseks. See tähendab, et põllumajandustootjaid ootab ees sama probleem nagu varem,” nentis Eesti Talupidajate Keskliidu juht Kerli Ats.