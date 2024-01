TEST ⟩ Kas odaval ja kallil kurgil on ka maitsevahe?

Kui suvisel ajal on meie köögiviljalettidel valikus peamiselt kodumaised kurgid, siis külmal ajal lisandub mitmesuguse päritoluga kurke, mis on kohalikust märksa soodsamad. Kas aga Hispaania ja Eesti kurgil on peale hinnavahe ka maitsevahe, selgitasime välja pimekatse abil.