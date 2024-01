Krõbe külm kergitab toidutootjate elektriarveid

Lääne-Virumaal Äntu külas tegutseva mahemune ja mahebroilereid tootva Äntu Mõisa OÜ juhatuse liige Lauri Bobrovski nentis, et külmade talveilmade mõju annab rahakotile korralikult tunda.

„Pidime kanalaid soojas ja vett lahti hoidma. Selle külmaga polnud see meie vanade veneaegsete hoonete puhul teps mitte kerge ülesanne,” märkis ta ja lausus ohtralt kiidusõnu meeskonnale, kes ei vaadanud seejuures nädalapäeva ega kellaaega. Kui oli vaja kanalat kütta, siis oli vaja, sest tootmistegevuseks peab kanalas olema ühtlane temperatuur olenemata sellest, mis õues toimub.

„Meie ebaõnn oli veel see, et kõige külmemal ajal, tänavu 6. jaanuaril, saabus meile esimene partii selleaastaseid munakanatibusid, kes olid ühepäevased,” kõneles ta. See tähendas lisaks tavapärasele pelletiküttele kütmist gaasipuhuritega. „Pidime saama kanalasse vähemalt 33kraadise temperatuuri ja seda siis, kui õues oli miinus 28, päris närvesööv nädalavahetus oli,” tunnistas ta.