Keskkonnaameti peadirektor: Paar kalameest tapsid rumalusest tuhanded angerjamaimud

Teema tõstatas endine Riigikogu liige Peeter Ernits, kes kirjutas oma Facebooki kontol, et Keskkonnaameti peadirektori Rainer Vakra taktikepi all tapeti miljoneid angerjabeebisid. “Reede õhtul pöördus minu poole tuttav Saadjärve kalamees ja jutustas, kuidas nad olid kõrbeda pakasega klaasangerjaid jääauku valanud,” kirjutas ta. “Kalamees oli enam kui murelik. Kuna ta on spetsialiseerunud angerja püügile ja tunneb selle kala eluviise peensusteni, haistis ta halba. Kalamees, küsis kes sellise lolluse eest vastutab?”