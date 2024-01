Talvisel ajal tuleb elektriliinide läheduses olla eriti ettevaatlik

Gaasitrassid meelitavad ATV-sid

Gaasitrasside koridorid on parajalt sobiv lage maa ATV ja muude mootorsõidukitega sõitmiseks, kuid sellega n-ö küntakse ka gaasitrasside koridoris maad üles. "Miks see halb on? Seetõttu, et gaasitorud on 0,8–1 m sügavusel maapinnast ning nende abiseadmete taristu kaablid, mis asetsevad gaasitorust veel kõrgemal," põhjendas Eleringi kommunikatsiooni projektijuht Liis Eiser, miks selline käitumine inimesele ohtlik on.