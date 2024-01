Tervist turgutava vitamiinipommi saad ise köögiriiulil kasvatada

Idandamiseks sobilikke seemneid on palju ja neid tasub otsida nii aianduskeskusest kui ka tavalise toidupoe tervise­letist. Alustada on kõige lihtsam mungoaga, mis annab saaki mõne päevaga ja selle maitse on meeldivalt mahe, isegi lapsed söövad neid isukalt. Veel sobivad näiteks lutsern, lääts, rukola, redis, sinep, päevalill, kõrvits, nisu, kaer, tatar, kikerherned, kanep, brokoli ja hulk muid.