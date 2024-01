TEADLANE JAGAB ⟩ Kolm põnevat lugu lindudest, mida võiksid teada

Foto: Dmitri Kotjuh/Montaaž

Kolmas lugu ehk miks on linnu silmad sellist värvi nagu need on. Miks-küsimused võivad tunduda lapsikud, kuid teadlane peab küsima selliseid küsimusi, sest oskus miks-küsimusi lahendada ei ole lihtne. Seletusi võib olla mitmeid, ühte teisest eristada ei ole kerge, mõnikord ei olegi vajalik, kuid vastuseni jõudmine võib olla keeruline. Ka see linnu silma värvuse küsimus on näiliselt lihtne, kuid kui mõelda, et linnuliike on üle 10 000 ning silmi on igas toonis, ei oskagi esimese hooga kusagilt pihta hakata. Kuid tänased tehnilised vahendid ja arvutid on suureks abiks.

See uuring toob esile kolm peamist selgitust: mehaaniline, geneetiline ja evolutsiooniline. Mehhaaniline tugineb silma iirises olevatele pigmentidele (nt melatoniin ja karotenoidide, neist esimesed on tumedad, teised annavad aga ka lindude sulgedele kirkad soojad toonid). Geneetiline selgitus põhineb sugupuude uurimisel ja siin on oluline koht teadmistel, mis on saadud kodulindude aretamisel ning jõutud „silmavärvi geenideni“. Evolutsiooniline selgitus lähtub seisukohalt, et silma just selline silma värv on liigile mingil põhjusel kasu toonud: selleks võib olla signaliseerimine, sest värv võib anda teavet isendi vanuse ja seisundi kohta.

Pole sugugi üllatav, et mõned teoreetilisele tasemele jäävad uuringud võivad paljud lugejad külmaks jätta, sest tõdemus, et asja tuleb edasi uurida ja edaspidi keskenduda sellele ja tollele, ei ole just väga progressiivne, kuid ometigi on sellised väikesed sammud teaduses vajalikud, et jõuda lõpuks tulemuseteni, mis annavad põhjaliku vastuse ja viivad avastamiseni, mis võib muuta meie senist arusaama lindudest ja loodusest üldisemalt. Ühtki teekonda ei läbita ühe sammuga, sellest ka vaja reeglina teha mitmeid samme. Ka nutitelefoninid ei sündinud üleöö.