Kolme jalaga ilves murdis alevis kodukassi

Et kass läks kaduma 6 päeva varem, ei osanud mees arvata, millal ta täpselt metslooma saagiks langes. "Olen kuulnud, et ilvesed pidid pärast söömist sama koha peale magama jääma," mõtiskles Lagenõmm.

Esmalt hüppas loom Rauno aiast naabriks oleva Koeru hooldekeskuse aeda, kus loom silmist kadus, ent jälgede järgi sai mees suuna ja nägi teda hooldekeskuse värava taga passimas. Edasi pages loom ilmselt surnuaia poole. Jahmatav on ka seik, et nähtud ilvesel on vaid kolm jalga.

Koeru jahimeeste seltsi esimees Rene Järvmägi aga rahustab kohalikke inimesi, sest lapsi ega koeri ilves ei murra. "Tõsi, kassi ta võtab küll maha, kui too talle kerge saagina tundub," sõnas Järvmägi, kes on Koerus nähtud ilvese juhtumiga kursis ning kinnitab ka seika, et alevis nähti kolme jalaga ilvest. Jahimeeste hinnangul on ilveseid Koeru ümber rohkemgi ning seda, et nad külade ümber luusimas käivad, näitavad jahimeeste leitud jäljed.