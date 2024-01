Kui auto valgusvihku ilmub surnud põder

Transpordiameti andmeil registreeritakse Eesti riigiteedel aastas ligikaudu 6000 liiklusõnnetust metsloomadega. Ilmselgelt on see vaid murdosa loomadest-lindudest, kes auto rataste all hukka saavad. Registreeritud õnnetustes saab vigastada 20–30 inimest aastas. Viimastel aastatel on probleem pigem suurenenud, sest sõidukeid liigub Eesti teedel rohkem.