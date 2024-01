Allahinnatud lihakraami tohib sügavkülmas hoida arvatust märksa lühemat aega

Tallinna Tehnikaülikooli toiduteadlased Kaarel ja Signe Adamberg selgitasid, et kui maitsestatud tooted on müügi ajaks „kõlblik kuni” viimase kuupäevaga, siis on nende tootmisest möödas mitmeid päevi ning päris viimase kuupäevaga toite tuleks süüa võimalikult kiiresti ja sügavkülmutada lühiajaliselt, kuni üks kuu.