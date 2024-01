Saaremaa loomaaias saab suvel näha internetikuulsust

Kuigi tänapäeval on laste jaoks ühtviisi eksootilised nii lammas kui kaamel, on lastel tekkinud tänu internetile oma lemmikud, kelle kohta teatakse palju ka keda tullakse ikka ja jälle külastama. Nii on oma fännid Saaremaa Loomaaia kilpkonnadel ja krokodillilgi. Suvel saavad külastajad seal aga näha üht tõelist internetikuulsust ehk kapibaarat, kel on tänu muhedatele videotele tekkinud miljoneid noori ja vanemaid fänne üle terve maailma.