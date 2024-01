Pakane teeb põldudel kurja: osa selle aasta saagist võib juba hävinud olla

Pärnumaa parim põllumees 2023 Urmet Kaldenil on koos kaasosaniku Kalle Johansoniga neljas maakonnas haritavat maad 6000 hektarit, millest 65 protsenti on talivilja all. Et lääne piirkonnas tuultele avatud põllud on peamiselt lumest puhtad ja seetõttu veelgi enam haavatavamad, on kriitiline piir saavutatud külmakartlikumate taliodra ja talirapsi puhul. Kuid lõplik tõde selgub ikka kevadel.