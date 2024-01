Erakordne annetus muuseumile sündis kirest taluarhitektuuri vastu

Asi otsustatud ja tegutsema! Niisiis eraldas Reile ettevõte Matkafy Laternamatkad iga 2022. aastal müüdud pileti pealt ühe euro annetusfondi, kuniks saadi kokku 10 000 eurot.

Mihkel Reile hakkas talude vastu huvi tundma juba lapsepõlves. Nimelt soetasid tema vanemad kaheksakümnendatel Hiiumaale suvekodu, kus Reile on kõik oma suved veetnud ja kus ta ka nüüd perega toimetab. 1920. aastatel ehitatud maja on palkidest ja rookatusega, just selline, nagu Reile hinnangul talu olema peab. Sellega meenub talle lugu lapsepõlvest, kui külas hakati üht mahajäetud talu korda tegema. Väike Mihkel manas silme ette, kuidas kerkib järjekordne kena klassikaline talu, palkseinte ja rookatusega. Kui siis aga hakati hoonele laudist ümber panema, oli ehmatus poisile suur: "Mis talu! See pole enam mingi talu!" Reile lisas, et sealt tema huvi taluarhitektuuri vastu kasvama hakkaski.

Tundmatu aida-lauda rait

Aga mis see aida-lauda rait üldsegi on? Lihtsalt öeldes on tegu suure kõrvalhoonega, mis koondab mitut eri otstarbega ruumi, näiteks ait, laut, vankrikuur jne. Mihkel Reile sõnul on tegu pigem rannarootsipärase sõnaga ning tõi võrdluseks rait vs. rida – paned aidad ritta, saad aidaraida, paned laudad, on laudarait. "Sellel hoonel oli üksteist boksi – peale lauda ja aida oli veel ruume –, siit ka selline pikk ja keeruline koondnimi," rääkis ta.

"Aga ma ei ole päris veendunud, kas talurahvas seda kunagi ka nii pika nimega välja ütles. Pigem hüüti lihtsalt raidaks või siis parasjagu vajamineva ruumi järgi, et lähen näiteks aita," oletas ta, sest ta endagi juured on sealsamas Hiiumaa lõunaotsas ja ta ei ole sellist sõnakasutust ümberkaudsete suust kuulnud. Igatahes on huvilistel Eesti vabaõhumuuseumis alates sügisest võimalik oma silmaga see rait üle vaadata.

Ent ​Reile ja Laternamatkad pole suuri plaane ​​veel lõpetanud.