Loodusrekordid ⟩ Kus asub Eesti kõige liigitihedam aed?

Rekord nr 74. Euroopa naaritsa poegimisvanus

Kõrgeim naaritsa poegimisvanus Tallinna loomaaias on olnud seitse aastat, ja seda kahel naaritsaemal, Klaaral ja Salemil. Väikese kiskjana saab ta varakult suguküpseks. Väike ja ruttu vananev väikekiskja hakkab üpris noorelt poegima, et järelkasvu ikka piisavalt oleks ja et naarits kui liik välja ei sureks. Loomaaedade Euroopa naaritsal on võrreldes looduses elavate isenditega poegimisiga mõnevõrra pikem ja seda kinnitab ka Tallinna loomaaia poegimisvanuse rekord. See vägagi kõrge rekordiline iga on tähelepanuväärne ka maailmamastaabis.