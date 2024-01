Tippjuht: hinnasõda toob kaasa valusad tagajärjed

„Mul on ilmselt koguni lihtsam,” nentis Susi. Ta arutles, et on inimlik, kui veterinaariharidusega juhi tähelepanu läheb rohkem loomadele, agronoomitaustaga inimesel põllule. Tema kirg on arvud. „Põllumajandus on põnev, siin ei ole rutiini. Tulemuseks ei piisa ainult sellest, et teeme hästi. Kui ei tule vihma või, vastupidi, on liiga palju vihma, siis pole ka maksimaalse panusega võimalik tulemust saada.”