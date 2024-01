Coop Pank arvestab MES-i kaaslaenu kodu omafinantseeringuna ka edaspidi

Coop Panga erakliendi kinnisvarafinantseerimise äriliini juhi Karin Ossipova sõnul on kaaslaen rahaline omafinantseering panga antava kodulaenu juurde. Viimasel kahel aastal on 30 protsenti kõigist MES-i kaaslaenudest võetud kasutusele koos Coop Panga kodulaenuga.

„Maaelu Edendamise Sihtasutuse kaaslaenu kasutajatele on Coop Pank väljastanud kõige enam kodulaene Kagu-Eestisse. Neist 20% Võrumaale, 13% Põlvamaale ja 11% Valgamaale,“ märkis Ossipova. Teine väga populaarne piirkond on Virumaa – 24% kõigist MES-i kaaslaenuga finantseeritud Coop Panga kodulaenudest on kasutusel Lääne- ja Ida-Virumaal.