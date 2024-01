Tasuline bussisõit ja väiksemad peretoetused. Mida uut toob aasta 2024?

Üksikpilet maksab 1,50 eurot, kui kasutada sõidukaarti või ühiskaarti, millele enne on raha laaditud (e-pilet). Bussijuhilt ostes on sama pileti hind 2 eurot. Kuupileti ehk 30 päeva pileti hind on 25 eurot. Lapsed, eakad ja puudega inimesed saavad tasuta sõita ka edaspidi.