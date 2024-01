Kuhu lähevad talveks meie käod?

Kägu (Cuculus canorus) on Eestis üldlevinud linnuliik ja kuigi ta on üks populaarsemaid linde meie folklooris, ei ole seda liiki Eestis kunagi spetsiaalselt uuritud ega ka liigi bioloogiat lähemalt tutvustatud. Käo valimine aasta linnuks aitab tõhusalt kaasa näiteks tema pesitsusbioloogia ja rände uurimisele.

„Paljud inimesed on kuulnud kägu kukkumas ning teavad, et ta muneb teiste lindude pesadesse, ent me ei tea midagi näiteks meie kägude rändeteedest ja talvitusaladest,“ tõi esile käo aasta eestvedaja Jaanus Aua. „Tänavu püüame selle välja selgitada ning paigaldame kägudele GPS-saatjad, et saada infot kägude tegevusest pesitsusajal ning liikumistest nii lokaalselt, rändeteedel kui ka talvitusaladel,“ lisas Aua.