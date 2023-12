Enamus põllumeestest on otsetoetused kätte saanud

Neljapäevase seisuga on rohkem kui 13 000 põllumajandustootjale välja makstud ligi 140 miljonit eurot.

"Kuigi pidime 2715 taotleja otsuste tegemise tähtaega algselt pikendama, siis oleme iga päev teinud tööd selle nimel, et ka nende taotlejate otsetoetused jõuaksid otsuseni ja maksmiseni võimalikult kiiresti," sõnas PRIA otsetoetuste osakonna juhataja Tanel Trell.

Uude aastasse jääb tema sõnul orienteeruvalt 54 põhisissetulekutoetuse taotleja otsuse tegemine, sest nende taotlused vajavad koostööd kliendiga või põhjalikumat läbivaatust ja veendumist, et kõik on korras. "Samas suurusjärgus hulk taotlusi on täiendavaks läbivaatuseks ootele jäänud ka varasematel aastatel," kinnitas Trell.