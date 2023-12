Mulgi vald kutsub uuel aastal Mulgimaad avastama

Iga üritus on unikaalne ja pakub midagi igale maitsele. Olgu see siis käsitöölaat, kus saab avastada kohalike meistrite loomingut, või meisterdamise töötuba, kus ise võimalus luua midagi erilist – kõik üritused kannavad endas Mulgimaa eripära ja kultuurilist rikkust. 2024. aastal on sellised võimalused käeulatuses, kui otsustate Mulgi piirkonnas seiklema asuda.