Eesti teadlased teevada revolutsiooni taimede sordiaretuses

Uute aretustehnikate eeliseks on see, et sama lõpptulemus saavutatakse rutem. METKi taimebioloogia osakonna vanemteadur Liina Jakobsoni sõnul on uutel aretustehnikatel tulevikuvaates oluline roll. “CRISPR-Cas kasutuselevõtt on avanud odra aretuses enneolematuid võimalusi,” lausus Jakobson.