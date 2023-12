Algava aasta orhideed võib kohata üle Eesti

Õitsemisega alustab see orhidee tavaliselt juuni keskpaigas ja õitseaeg kestab kuni juuli teise pooleni. Vööthuul-sõrmkäpale on iseloomulikud pealtpoolt täpilised, altpoolt hõbedase tooniga lehed. Mõnikord võivad täpid lehtedel puududa.

Õied on mitut tooni lillakasroosad, tumedam muster on õiekattelehtedel ja huulel. Muster võib olla väga varieeruv: koosneda rõngastest, kriipsukestest või täppidest. Esineb ka peaaegu mustrita või isegi puhasvalgeid õisi. Taimede kõrgus on tavaliselt 40–50 sentimeetrit, vahel võib see ulatuda ka 75 sentimeetrini.