UUED TOOTED ⟩ Pääsukesemärgi hindamisel tegid võidukäiku fermenteeritud tooted

Seekordsele Pääsukesemärgi toodete hindamisele saadeti rekordarv tooteid. „Tootjad mõistavad aina enam, et poodides aitab ostjatel teha paremaid valikuid toidumärgis, mis annab teada, et toode on valmistatud eestimaisest toorainest ja toodetud Eestis. Ehk just seetõttu oli hindamisele saadetud toodete hulk nii rikkalik,“ kommenteeris Põllumajandus-Kaubanduskoja projektijuht Janne Viisma esitatud taotlusi.

Hindamine viidi läbi TFTAK (Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskus) sensoorika laboris. TFTAK Funktsionaalsete toitude ja jookide arenduse suunajuht Rain Kuldjärv ütles hindamisjärgselt, et seekordne hindamine näitas taas, et meie kohalikud toorained on ideaalsed maitsvate ja tervislike toitude ja jookide valmistamiseks.

„Kõige rohkem oli esindatud kohalik veiseliha, ebaküdoonia ehk põhjamaine sidrun, erinevad ravimtaimed, küüslauk ja erinevad kohalikud ning hästi tuntud köögiviljad, näiteks kapsas ja porgand. Nendest hästi tuntud toorainetest olid kokku pandud väga maitsvad toidud ja joogid, mida võiks põhimõtteliselt jagada kaheks – head traditsioonilised tooted, näiteks kapsarullid kanalihaga, mahe rohumaaveise küljesteik või romsteek, ja uuenduslikumad funktsionaalsed tooted, näiteks fermenteeritud porgandimahla sisaldavad funktsionaalsed joogid, ebaküdoonia toonik, fermenteeritud küüslauk,“ rääkis Kuldjärv. Ta lisas, et just fermenteeritud toitude järjest kasvav populaarsus hakkas silma uuendusliku suuna pealt.

Kuigi fermentatsioon on aastatuhandeid tuntud toidu valmistamise meetod, siis tore on näha „unustatud vana“ uut tärkamist.