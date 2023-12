Euroopa Komisjon tegi ettepaneku muuta huntide rahvusvahelist kaitsestaatust

Huntide kaitsestaatus määrati kindlaks konventsiooni läbirääkimiste ajal 1979. aastal kättesaadavate teaduslike andmete põhjal. Berni konventsiooni kohase huntide kaitsestaatuse muutmine vastavalt ELi liikmesriikide ja teiste Berni konventsiooni osaliste kokkuleppele on eeltingimuseks kaitsestaatuse muutmisele ELi tasandil.

President von der Leyeni sõnul on huntide tagasitulek on hea uudis Euroopa bioloogilise mitmekesisuse jaoks, kuid hundikarjade kontsentreerumine mõnes Euroopa piirkonnas on muutunud suureks ohuks eelkõige kariloomadele.