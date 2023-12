Punavalgelt õitsvad jõulud

Käisime aastalõpu pühadeks tuba kaunistama sobivaid taimi uudistamas Tartus Gardesti aianduskeskuses, kus meie teejuhiks olnud Lisa Last rääkis, et konkurentsitult populaarseim jõululill on on ikka punane jõulutäht, aga selle kõrval on õite või marjadega ehitud taimi valikus veel väga palju.

Üheks lemmikjõululilleks on kujunenud hüatsindid, mille müük läheb jõuluajal väga hästi, eriti valgeõieliste oma. Hüatsintide puhul tuleb arvestada, et need eelistavad jahedamat kasvukohta – mida soojem tuba, seda kiiremini ära õitsevad.

Hüatsinti valides soovitab Last katsuda õienuppu, see peab olema kõva. Kui õienupp tundub pehme, ei pruugi lill õitsema minna. Sibullillede letilt leiab juba ka esimesi nartsisse.

Veel üks jõuluaja ostetuim taim on orhidee, ka tõlvlehik oma valgete õitega on jõuluaja lemmik.

Mida aasta edasi, seda enam viiakse koju vahepeal pisut unustusse vajunud alpikanne. Sordiaretajad on tublit tööd teinud ja alpikannide valikus on hulk sorte valgest erk­roosani, nii väikese kui suure õiega, ka õie kujuga on mängitud ja valikus on papagoitulbiga sarnaneva säbrulise servaga õisi.

Alpikann eelistab samuti jahedamat kohta ja on tundlik kastmise suhtes: teda ei tohi üle kasta, aga ka mitte päris läbi kuivada lasta.