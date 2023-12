ILM ⟩ Sula on läbi ja ees ootab pikk talv

Tänavune suurim eripära on aga see, et kliimasügis jäi väga lühikeseks: täiesti suvesoojale, kõigi teadaolevate aegade kõige soojemale septembrile järgnes juba novembri keskel külm ja veel nädal hiljem lumikate, mis paljudes kohtades Ida-Eestis on praeguseks 30 päeva maas püsinud ja seega kliimatalve algust tähistab.