Kas tunned end ära? Kuidas eestlased suhtuvad oma nelja aastaaega

Hoopis iseasi on see, kui süüvida valdkondadesse, mis on tõesti olulised. Neist olulistest olulisimateks on teadagi kodumaine kliima ning siinsed ilmaolud. Piisab meil lõunapausi ajal pilk aknast välja visata, kui vererõhk tõuseb mitme pügala võrra ning esimese pihku sattuva kaaskannatajaga jagub lahkamist pikemaks. Fakt on see, et ilmataat võib end kasvõi seibideks võimelda, kõigi jaoks sobivat komplekti ei suuda ta iialgi kokku panna. Nõnda pole ka muret, et eestlaste kirglikumad kihid varjule peaksid jääma. Nii ongi paras aeg saag käima tõmmata ning võtta ette neli aastaaega, mille reljeefsuse üle saab tunda nii jäägitut heameelt kui pimedat viha. Siinkirjutaja proovib enda lõhestunud isiksust ära kasutades pugeda nii optimisti kui pessimisti rüüsse ning tuua välja plussid ja miinused, mis pakuvad eestlaslikule kirele kütet.