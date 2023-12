KEERULINE 2023 ⟩ Väikestel tootjatel on turul püsimisega raskusi

Esiti nimetas ta karme ilmaolusid, mis tõid kaasa loomasööda kriitilise nappuse. Nii hoiatas liit juunis, et Eesti loomakasvatus võib kannatada tõsise tagasilöögi all, kui vihmaperioodi ei järgne. «Kuigi hilisemad ilmastikutingimused leevendasid olukorda, mõjutasid need siiski loomakasvatussektorit negatiivselt, põhjustades suure hulga põllumajandusloomade realiseerimise ja sundides mõnda ettevõtet oma tegevust lõpetama,» sõnas Ats.

Lisaks loomakasvatusele on surve all taimekasvatussektor. Ats märkis, et teraviljakasvatajate olukorda on raskendanud ebastabiilsed ilmaolud ja langenud teraviljahinnad – sisendite kõrgemad hinnad võrreldes vilja turuhinnaga on tekitanud majanduslikke raskusi.

Tegevuse lõpetajatest kõneldes ütles Ats, et enim on neid lambakasvatussektoris: PRIA loomade registri andmete põhjal on 2022. ja 2023. aasta vahelisel perioodil lambaid vähemaks jäänud 10,616 võrra ja loomapidajate arv on vähenenud 87 võrra. See kujutab endast lammaste arvukuse kahanemist 16% ning loomapidajate hulga vähenemist üle 5%. «Peamised probleemid, mis on sellist olukorda põhjustanud, on söödanappus, madal realiseerimishind, kõrge sisendihind, raskused ekspordil ja sektori generatsioonide vahetusega seotud raskused. Sellised väljakutsed on eriti mõjutanud väiketootjaid, kes on turu kõikumistele ja sisendikulude tõusule tundlikumad,» sõnas Ats.

Kitsekasvatussektor näitab samuti langustrendi. Võrreldes 2022. aasta lõpuga on kitsede arv vähenenud 535 võrra, see on pea 13-protsendiline langus, ja loomapidajaid on 6% ehk 29 võrra vähem. «Kõrged sisendihinnad ja tarbijate ostujõu langus on avaldanud survet just nišisektorile, kus toodete valmistamine on tihtipeale käsitöömahukas,» kommenteeris ta.