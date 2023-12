KEERULINE 2023 ⟩ Halb jõulukink põllumeestele

Seda, et uutele toetusskeemidele ülemineku aasta on keeruline, oli ette näha. Küll aga ei osanud põllumajandustootjad karta seda, et vahetult enne jõule, mis tavaliselt tähendas, et otsetoetused on kontole laekunud ja saab aastale joone alla tõmmata, tuleb hakata pidama läbirääkimisi, sest aasta lõppu oli planeeritud laenu- ja liisingumakseid, rendi maksmine maa eest, maksed tarnijatele.

„Kuigi otsetoetuste menetlemisel on käesoleval aastal PRIAs aset leidnud mitmed muutused, ei saa see olla põhjendusks otsetoetuste tavapärasest hilisemaks väljamaksmiseks, kuivõrd muudatuste elluviimiseks vajalike inim- ja rahaliste ressursside planeerimiseks ja rakendamiseks on nii ministeeriumil kui makseagentuuril aega olnud piisavalt,” oli Eesti põllumajandus-kaubanduskoja juhatuse esimees Ants Noot asja kommenteerides resoluutne. Lisaks puudulikule suhtlusele heitis ta ette sedagi, et ka ettevõtjate jaoks on otsetoetuste süsteem ja toetuste taotlemine muutunud järjest keerulisemaks ning lisandunud on hulk halduskoormust, aga toetuse taotlejatele sealjuures mööndusi ei tehta.