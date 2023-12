KEERULINE 2023 ⟩ Põllumajandussektori majandusprognoos head ei näita

Nii teravilja kui ka rapsi ja rüpsi kasvupind vähenes tänavu võrreldes 2022. aastaga. Kartuli, köögivilja, puuvilja ja marjade kasvatamiseks kasutatavat pinda on 2023. aastal vaid 8981 ha. Samuti on vähenenud saagikus: teraviljal keskmiselt 13%, rapsil ja rüpsil 22%, puuviljadel ja marjadel 44%. Köögivilja saagikus suurenes keskmiselt 3%.

Kokkuvõtvalt kujuneb taimekasvatussaaduste kogus 17% väiksemaks kui 2022. aastal, sellele lisandub 19-protsendine hinnalangus. Kõiki neid eeldusi arvesse võttes on 2023. aasta taimekasvatustoodangu väärtuseks hinnatud 548 miljonit eurot, mis on ligi 249 miljonit eurot vähem kui aasta tagasi, kuid pikemas vaates on näha 2022. aasta erandlikkus. Taimekasvatustoodangu väärtus moodustab põllumajanduse majandusharu kogutoodangu väärtusest 40%.