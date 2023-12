KEERULINE 2023 ⟩ Piima hind kõigub 10 sendi piires

«Toodangult oleme Euroopas ühed parimatest. Oleme väärt ka kõrgemat piimahinda. Väga loodan, et E-Piima kombinaadis, mis on nüüd Euroopa turu kõige moodsam, on tootmiskulu viidud miinimumini ja see annab meile soovitud efektiivsuse ka piimahinnast tootjatele,» sõnas ta.

Peetson nentis, et siiski on lõplik sõna tarbijail, kes piima ostavad. «Kui tarbija suudab piima osta õiglase hinnaga, siis ongi kõik korras, ning tarbija teadlikkuse ja eelistustega tuleb meil kõigil koos tööd teha. Tuleb selgitada ja selgitada, sest inimesed tuleb panna tarbima piima, mitte tehniliselt toodetud kaerajooki,» selgitas ta.

Järvamaal piima tootva OÜ Metstaguse Agro juhataja Teet Kallakmaa saab praegu vähemalt Eesti keskmist hinda – 42 senti liitrilt. Kuid selleks, et tekiks kasumit, peaks hind olema 45 ja rohkem senti liitrilt.

«Olen piimatootmisse sedavõrd panustanud, mul on väärt kari, olen selleks eluaeg tööd teinud ja väärin vähemalt ELi keskmist piimahinda, kui mitte rohkem,» sõnas ta.

Kallakmaa sõnul oleme piimariik, toodame palju, aga meie piimahind on ikkagi alla ELi keskmise. «Kuidas nii, et meie ei suuda väärindada piima ja seda müüa nii, et tööstused suudaksid tootjatele maksta vähemalt ELi keskmist piimahinda,» arutles ta. Kallakmaa tõdes, et kõik lootused on nüüd uuel, suurel ja tõhusal E-Piima kombinaadil.

«Sellepärast kombinaadi ühiselt ju ellu kutsusimegi ja selle lootuse peal oleme elanud, et ta suudab nüüd piima paremini ja efektiivsemalt väärindada. Tõehetk on saabumas. Kui ta piimatootjatele vähemalt ELi keskmist piimahinda maksta ei suuda, on kogu see projekt ebaõnnestunud,» sõnas ta kindlal häälel.