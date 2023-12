KEERULINE 2023 ⟩ Digiloomade ja -lindude vaimustus rauges

Saaremaa Mahemuna juht Tanel Tang on varem Maa Elule öelnud, et Digikanade projekt päästis ettevõtte sulgemisest. Projekti eesmärk oli avada Saaremaal Salmel kohvik ja alustada majoneesi tootmist.

Uut võimalust kasutas ka Andre Farm. Perenaise Erika Koroleva sõnul sooviti digilehmade müügiga kaasata raha omaosaluseks, et ellu viia PRIA-lt toetava otsuse saanud projekt: ehitada silohoidlad, veel üks lägahoidla, osta söötmisrobot ning soetada uus elektrigeneraator. „Patt oleks kurta, saime tegelikult miinimumi kätte,” lausus ta. Koroleva sõnul on enamik projektist ellu viidud, vaid söötmisroboti soetamine on ootel.