Pelmeenist võib saada peolaua pärl

Kõik algab tainast

Et perenaise jaoks on hooajalisus väga oluline, on sel korral meil pelmeenide täidiseks ahjus röstitud väike kõrvits, seltsiks samuti ahjus küpsenud küüslauk. Lisaks riivime täidisesse laabijuustu ja lisame veel toorjuustu. Kõike seda serveerib Peebo meile maitsva kanapuljongi ja paari põneva lisandiga.

Aga otsast peale. Hea pelmeen saab alguse heast tainast. Et keegi meie toimetusest pole seda varem teinud, tekitab ülesanne esialgu aukartust. „See on lihtne tainas,” julgustab Peebo ja soovitab lihtsalt pihta hakata. Kui kodus kaalu pole, siis taina jaoks vajaliku jahu ja vee suhe on 2 : 1. Meie võtame pelmeenide jaoks 300 grammi nisujahu, 150 grammi vett ja natuke soola. „Kaalume jahu ja valame peale keeva vee,” ütleb ta ja selgitab, et kuum vesi on vajalik gluteeni aktiveerimiseks.