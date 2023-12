Nädala mõte: taas üks kehva aastake

Muidugi ei saa põllumehed ka mööda vaadata eelmise nädala keskpaigas laekunud infost, et PRIA toetus ei jõua sel korral jõuluks mitte kõigile. Kuigi selle nädala alguses andis PRIA teada, et kõik, kelle taotlused vastavad nõuetele, saavad toetuse siiski sel aastal kätte, on sündinud paras käkk, mis ärritas põllumehed viimase piirini üles ja loodetavasti on ametkondadele õppetunniks.

Niisiis, on olnud keeruline aasta ja ega enam julgegi loota, et järgmine parem saaks. Aga et argipäevas natukenegi rõõmu oleks, leidke häid asju oma igapäevast. Juba see on suur õnn, kui on katus pea kohal, tuba soe ja kõht täis. Ning kui tervis on korras – sellegi eest tuleb tänulik olla. Kui aga jõuluajal pere ja sõbrad kokku saavad, on taas põhjust rõõmustada, et on lähikondseid, kellega rõõme ja muresid jagada. Kui otsida, leiab igaüks oma argipäevast kindlasti midagi toredat, tuleb vaid silmad lahti teha.