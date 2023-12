Värske avastus: Eestis luuakse maal rohkem uusi edukaid firmasid kui linnades

Kase sõnul pole ka näha, et maa oleks linnale hilinemisega järgi võtmas. “Eelmise ja selle aasta suve võrdluses kasvasid linnades käibed 30%, maal aga ainult 18%. Palgad tõusid linnas aastaga 14%, maal vaid 8%,” tõi analüütik välja.

“Maapiirkondade puhul on ka näha, et uute ettevõtete loomine on peatunud – alates möödunud aasta lõpust on ettevõtete arv jäänud sisuliselt samaks,” lisas Kask.

Analüütik rõhutas, et ükski riik ei jaksa regionaalarengut maksumaksja rahast lõpuni kinni maksta ja lahenduseks saab olla ainult ettevõtluse soodustamine.

“Nagu andmed näitavad, on Eesti maapiirkondade rahvas üle keskmise ettevõtlik ja loodud firmad jätkusuutlikud. Nii Eesti üldise majanduskasvu kui regionaalarengu jaoks on oluline tagada neile äritegevuseks vajalik hapnik. Riik saab olla abiks näiteks käenduste ja garantiidega. Panga perspektiivist näeme, et praegu on ettevõtjatele võimaluste ärakasutamiseks kriitiliselt oluline rahastuse kiirus ja erinevate toodete kombineerimine,” tõi Kask välja.

“Nende murede lahendamine on seda olulisem, et just sellised väikeettevõtted toovad riigieelarvesse enamiku tööjõumaksudest ja maksavad palka enamikule Eesti töölkäijatest,” lisas Finora Panga analüütik.