Katse on osa projektist SLIMERS, mille eesmärk on jõuda keskkonnale säästlikuma nälkjatõrjeni, kirjutab FarmingUK. Projektiga soovitakse luua digitaalne nälkjaseiresüsteem ja otsitakse võimalusi täppistõrje kasutamiseks ainult neil põllualadel, kus seda tõesti vaja on.