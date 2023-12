Kalurid said digipöördeks pool aastat lisaaega

Regionaalminister Madis Kallas leiab, et Eesti kalandus on eesrindlik, kuid tuleb hinnata ka sektori valmisolekut.

„Oleme aru saanud, et pool aastat rohkem aega annab kaluritele kindluse, et uue andmete esitamise viisiga harjuda. Siiski soovitan rahulikumal talvisel ajal tegeleda andmete esitamise rakenduse tundmaõppimisega ja harjutamisega, et pärast kevadist aktiivset püügiaega olla valmis andmete elektrooniliseks esitamiseks,“ rääkis minister.