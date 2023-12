Looduskalender ⟩ Kas tulevad rohelised jõulud?

Vihmake, mida tuulehoog õrnalt näkku lennutas, sulatas himuralt lund ja tundub, et nii jätkates on jõuluks tõesti plats puhas. Aga eks läheb nagu kevadel: kusagil metsaveeres ja linna lumekuhjades lund siiski on. Igatahes paistab roheline muru juba õuekuuse all ja neis paikades, kuhu koerale käiguradasid lükkasin. Talv algab kevadega!