Ants-Hannes Viira: Millised võiksid olla maasektori ajakindlad roheoskused?

Lisaks tugevatele alusteadmistele ökosüsteemidest on väga oluline ka ühiskonna ja majanduse toimimise tundmine. Meeldib meile seda tunnistada või mitte, aga roheüleminekuga püütakse lahendada probleeme, mis on suures osas siiski inimese põhjustatud. Nende probleemide lahendamiseks ei piisa ainult ökoloogiliselt õigete praktikate kirjeldamisest, sest lahendusi saavad ellu viia vaid ettevõtted, üksikisikud ja organisatsioonid, kelle tegevusruum on osa ökosüsteemist, kuid kelle valikud on peamiselt mõjutatud siiski ühiskonna ja majanduse protsessidest.

Innovatsioon on see protsess, mille kaudu leitakse rakendusviisid uusimatele alusteadmistele, luuakse uusi tooteid, teenuseid ja lisandväärtust. Ühtviisi oluline on, et õpetatavad oskused käiksid kaasas nii tehnoloogia arenguga, kui ka see, et suureneks meie võime Eestis tehtud teadustöö tulemusi ellu rakendada. Üks märksõna on siin andmepõhisus – automaatselt (ja mitte veel nii automaatselt) kogutavate andmete hulk on juba praegu suur, kuid lähiaastatel kasvab see veelgi. Ühtpidi on meie ülesanne leida neile andmetele tuginedes parimad viisid Eesti põllumajanduse, metsanduse, kalanduse ja toidutööstuse arendamiseks, kuid nende sektorite lisandväärtust jääb siiski piirama meie 1 miljon hektarit põllumajandusmaad ja 2 miljonit hektarit metsamaad. Samas, Eesti tehnoloogiliste lahenduste eskaleerimine maailmas võimaldaks uut kasvu tehnoloogiasektorile.

Süsteemmõtlemine on vajalik selleks, et ette näha ja võtta arvesse eri valdkondade seoseid. Nn maasektoris räägitakse roheülemineku kontekstis palju ringbiomajandusest kui ühest lahendusest. See põimib teadmised planeedi piiridest, esmase biomassi tootmisest ja töötlemisest, biomassi keemilisest töötlemisest ja biorafineerimisest kuni biopõhistele toodetele rakenduskohtade leidmiseni teistes majandusharudes. Seejuures tuleb tähele panna, et ühest aspektist positiivse mõjuga lahendusel võib olla ka negatiivseid kõrvalmõjusid. Siin jõuame tagasi tugevate alusteadmiste ja uute lahenduste leidmise tähtsuseni.

Koostööoskus on ülitarvilik seetõttu, et ka parima tahtmise korral ei ole võimalik, et kõigil inimestel oleks piisavalt laiad ja tugevad alusteadmised kõikides valdkondades, et kõik oleksid ühtviisi tugevad tehnoloogiate kasutajad, loojad ja süsteemmõtlejad. Kui endal jääb mõnd konkreetset teadmist või oskust vajaka, siis lahendus seisneb jõu ühendamises vastavate teadmiste ja oskustega koostööpartneriga. Selleks on aga vaja avatud meelt ja kannatlikkust, sest ühise keele leidmine võtab tihtipeale aega.