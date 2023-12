Mis siis on keskkonnasõbralikum, kunst- või päris kuusk?

Ta lisas, et kuigi võib tunduda, et kunstkuusk on loodusesõbralikum, sest seda saab kasutada mitu korda, on päris puu kokkuvõttes keskkonnale siiski parem valik. “Uuringutes on välja arvutatud, et plastkuusk võiks olla põhjendatud ost vaid juhul, kui tarbija kasutaks seda vähemalt 20 aastat, kuid paraku on selgunud, et seda kasutatakse keskmiselt kõigest kuus aastat,” tõi välja Allas.