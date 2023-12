MES-i kaaslaen on aidanud maale kodu luua juba üle 120 perel

Eluaseme kaaslaen on MES-i välja töötatud laenumeede, mida pakutakse koostöös pankadega ja see on mõeldud maapiirkonda kodu rajamiseks või maapiirkonnas elamistingimuste parandamiseks.

Kaaslaenu saab kasutada juhul, kui kinnisvara tagatisväärtus pole piisav, et kogu vajalik summa pangast laenata. Kaaslaenu maksimaalne suurus on 100 000 eurot. Sihtasutus on eluaseme kaaslaene välja andnud alates 2021. aasta novembrist. Meedet rahastatakse sihtasutuse rahalistest vahenditest.

„MES on kahe aasta jooksul sõlminud kokku 123 kaaslaenulepingut ning laenanud välja 7,6 miljonit eurot, pered on omafinantseeringuna lisanud 3,8 miljonit eurot ja pangast on laenu võetud 9,8 miljonit eurot - niiviisi on maapiirkonda kodusid rajatud 21 miljoni euro väärtuses. Kõige rohkem on arvuliselt laene välja antud Ida-Virumaale, Võrumaale, Valgamaale ja Lääne-Virumaale,“ ütles MES-i juhatuse liige Meelis Annus pressiteate vahendusel ning lisas, et kaaslaenu abil on maapiirkonda kodu soetanud või soetamas mitmed lastega perekonnad, kus vanemad töötavad näiteks spetsialistide või keskastmejuhtidena.