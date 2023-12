Maa Elu raadiosaates kõlanud küsimusele, kas ka sel hooajal on Eesti oder jõudnud sealsete kaamelite toidulauale, vastas Baltic Agro viljaäri juht Timo Sildvee, et sellel hooajal tema teadmist mööda otra sinna veel müüdud ei ole.

Pigem on sel hooajal otra müüdud Hispaaniasse ja Portugali. „Ka Norra on ostmas hooaja teises pooles otra ja söödanisu Eestist. Neil endal on puudu. Pigem saame seda sel aastal lähemale müüa,” sõnas ta, et Saudi-Araabia kaamel sööb sel hooajal pigem Musta mere piirkonnast pärit otra.