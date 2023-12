Soojuse ootuses: jäneski pole veel karva vahetanud

Tundub, et kolmapäevane noorkuu lööb piigi pakasepügalatesse ja hiljemalt 27. detsembri täiskuu paneb kraavid sulisema ja ilma oma rohelist silma pilgutama. Võimalik, et see tuleb kõik suure tuisu ja tormiga, aga pole ju palju meil neid aastaid, kus nii jõulud kui ka aastavahetus lumised oleks. Jõuluvana tuleb Eestisse ikka enamasti mootorratta mitte saaniga.