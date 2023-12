Roseepipar kasvab jõulupuul

Eestlastele tuntumad sugukonna esindajad on pistaatsia ja India pähkel ehk nakra, mille vilju on saada aasta ringi pea kõikides toidupoodides. Haljastuses on meil anakardilistest üsna levinud äädikapuu ehk sumahh (Rhus typhina) ja harvem võime kohata veidi külmaõrnemat harilikku parukapuud (Cotinus coggygria).

Roseepiprapuu kasvab 7–10 meetri kõrguseks laiavõraliseks puuks. Lehed on sulgjad liitlehed, 10–22 cm pikad, koosnevad 3–15 ovaalsest lehekesest, sakiliste servade ja kollakate leherootsudega. Õied on väikesed valged ja asetsevad liitkobaras. Viljad on algul rohelised ja mahlased, valmides muutuvad erkpunaseks. Viljad on ümarad, 4–5 mm läbimõõduga, ühe puitunud seemnega, ripuvad puul tihedate kobaratena, milles igaühes mitusada vilja. Botaaniliselt on rosee­pipar väliselt pohla meenutav roosaka koorega ümbritsetud väike ümmargune aromaatne luuvili. Nagu mõned teised sama perekonna liigid, eritab ka roseepiprapuu lõhnavat mahla, mis nahale sattudes võib põhjustada nahapõletust, sügelust, turset ja mõnel tekitada raskesti paranevaid haavandeid. Eriti ohtlik on mahla sattumine limaskestadele ja silma. Õitsemisel võib õietolm kutsuda esile allergilisi reaktsioone, põhjustada aevastamist, süvendada astmaatilisi reaktsioone ja peavalu.