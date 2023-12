Pipar on must kuld

Pipar oli üks esimesi Euroopasse jõudnud vürtse, seda toodi Indiast ja selle tähtsus Euroopas kasvas kiiresti. Vürtsi tarvitati eelkõige liha konserveerimiseks ja halva maitse peitmiseks. Pipraterad olid väga kallid ja neid kasutati valuutana – pipraga sai maksta näiteks makse, tollitasusid ja üüri.­ Töölise aastapalk võis olla peotäis pipart.

India nukker langus

Nüüdisajal on pipar maailmas enim kasutatud vürts ja kuuldavasti moodustab 20% kogu vürtsikaubandusest just pipar, kuid maailma suurimaks ­pipratootjaks on saanud Vietnam.

Hoolimata sellest, et India on pipra kodumaa, on selle kuulsus pipramaana vajunud kaduvikku, sest üleilmne imporditrend on kasvanud tohutu kiirusega ja mõni aasta tagasi langes pipra hind Indias enneolematult madalale, olles kaotanud enam kui poole varasemast väärtusest. Ka pipra kasvatamine on seal drastiliselt vähenenud, põhjuseks tugevad vihmasajud ja üleujutused.

Väga paljudes kultuurides üle ilma on usutud, et pipral on võim kaitsta kodu kurjade jõudude eest, seetõttu on uste ja akende lähedusse puistatud piprateri. Kuid kogemata ­maha pillatud pipraterad kuulutavat õnnetust. Tõenäoliselt ootab­ ees tüli parima sõbraga. Selle ära hoidmiseks tuleks pipra­teri üle õla heita.