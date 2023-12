Hobustel napib talveks sööta

Järvamaal Tännapere külas hobuseid kasvatava osaühingu Kadrilas juhatuse liige Kadri Lepa rõõmustas, et selle sügise ilmad püsisid pikalt hobustele karjatamiskõlblikuna. Kuigi sööda said nad nad oma üle 60pealisele hobusekarjale tehtud, annab iga päev, mil enamik karjast saab kõhutäie karjamaalt, kevadesse suurema kindluse.

„Meil on enamik karjast vabapidamisel ja neile on söödanormi keeruline vähendada, vaid täkud on boksides ja neid on meil karjas 16,” ütles Lepa. Karjamaad on piisavalt ja nii saadi lisaks heinale tehtud ka kuivsilo.