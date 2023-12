Parimate mahetoodete valmistajad loodavad müügiedule

Parima mahetoote, fermenteeritud küüslaugu valmistaja Vinkymon OÜ asutaja Rando Vink oli auhinna üle üllatunud, aga sõnas, et tegelikult on terve see aasta, mil toode turul olnud, seda ka märgatud. „Tundub, et rahvale meeldib. Ehe maitse, kuidas on ära kaotatud eeterlikud õlid ja lõhnad ning alles jäetud krõmps küüslauk, mitte pudi,” rääkis ta.

Kui ta küüslaugukasvatamisega alustas, siis küüslaugutooteid palju ei tehtud. „Selleks kulus kaks aastat, kui saime purki fermenteeritud küüslaugu,” lisas ta. Vink oli jahimeeste kokkutulekul sarnast toodet maitsta saanud, kui üks vanem härrasmees seda pakkus. Aga kui ta küsis selle valmistamise nippe, siis neid ta ei saanud ning pidi toote ise nullist looma. Tundub, et töö on vilja kandnud, sest Mahepõllumajanduse Koostöökogu kokkukutsutud žürii hindas toodet kõrgelt. Aga see on alles pool võitu.

„Kindlasti aitab võit müügiedule kaasa, aga üks asi on toota, teine asi müüa,” lausus Vink. Öeldakse ikka, et toota on lihtne, aga katsu sa toode maha müüa. „Eks iga märk toob toote rohkem esile, aga see ei vii veel lõppeesmärgini. Pead ikka ise vaeva nägema, et inimestele öelda, et me oleme saanud sellise märgi,” ütles Vink.

Kindlasti innustab tunnustus uute toodetega katsetama ja neid turule tooma.