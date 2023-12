16pealine hundikari poseerib Kergu külamehe toas

„Loodus on täis fooliumi ­sisaldavaid pakendeid, kommipabereid, krõpsupakke, mida kõike kotkad meelsasti kontrollivad,” mainib ta oma tähelepanekutest. „Meie kandi rajakaameratesse pole jäänud enam söödaplatse külastavaid põtrugi, loomad kardavad müra, mida tekitab päikese- ja tuulepargi ehitus ning pinnasetäidet ja materjale vedavad autod. Metsloomade elupind väheneb, selle arvelt käib suurte teede tegemine ja linnade laienemine, põlismetsade raie, suurte metsade raie. Jah, põder harjub võsas ka ära, paar aastat ja tal on see elupaik taastunud, aga hunt, karu, ilves – nendel on ikka rahulikku elupaika vaja.”