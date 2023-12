Metsast leiab ehitud kuusepuid: tore komme või prügistamine?

Tuttavatele oma leiust rääkides selgus, et päris mitmel perel on tava jõuluks kuusk tuppa toomata jätta. Kunstkuuske ei taheta ja elava kuuse raiumise mõte meeldib sellest veel vähem. Nii valitaksegi endale metsas üks parajalt väike kuusepuu ja ehitakse see jõulude eel ära. Pärast pühi ehteid ära ei korjata, vaid järgmisel aastal tullakse taas selle kuuse juurde ja lisatakse veel ehteid.

Kahju küll, aga nii võib juhtuda. Seepärast ongi riigimetsas käitumise reeglite seas põhimõte: kõik, mis jaksan kaasa tuua, jaksan ka ära viia. See kehtib ka neil juhtudel, kus inimesed on jõulupuu looduses ehtinud. Tähtis on järgida, et jõulumeeleolu loomine ei päädiks pärast ­pühadeaega prügistamisega.