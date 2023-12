Nädala mõte: tulemas on suur raiskamise aeg

Kauplustes sätitakse riiulitele meeletus koguses värvikirevat plasti. Püüab pilku, aga kas meil tegelikult ka on vaja lähedastele või endale koju tassida veel üht plastmassist asja? Enamasti pakub uus vidin pinget mõneks tunniks või päevaks ja kapinurka see tolmu koguma jääbki. Praegu, mil oleme keskkonna katastroofi äärele lükanud, ei saa enam lubada sellist arutut raiskamist, kus ostame tuhandete kilomeetrite tagant kohale veetud vidinaid, mille hädavajalikkuses on põhjust kahelda. Oleme küll sõnades keskkonnasäästlikud, aga teod ei jõua järele ning jõulud on ikka arutu raiskamise pidupäev olnud.

Õnneks saab ka teisiti ja juba ongi järjest kindlamalt juurdumas mood, kus nii lähedastele kui äriklientidele valitakse kingitus, mille märksõnad on mahe, käsitöö ja kohalikud tootjad. Esiteks valite nii erilise kingituse – kohe näha, et kinkija nägi vaeva ega haaranud suurest keti­poest midagi ettejuhtuvat. Teiseks toetame kohalikku toodangut ostes peretalude püsimajäämist. On ju jõulud sobiv aeg head teha.

Aastavahetuse ajal käiakse palju külas ja nii saab söödava kingi kindlasti sihipäraselt ära kasutada, isegi kui kingisaaja miskipärast seda ei tarbi, siis mõni külaline kindlasti. Põnev toit või jook on kindla peale minek.

Ajal, mil Eesti riik pidas vajalikuks lennutada poolsada inimest Dubaisse ÜRO kliimakonverentsile, kulutades selleks kokku 260 000 eurot, saame meie kliima heaks oma konkreetse sammu astuda, kui ei osta teiselt poolt maakera siia lennutatud plasti, vaid avastame kodukandi maitseid.

Ah et mis selles kitsejuustu ja suitsuvorsti maailmas üllatavat on? On ikka. Tegin tiiru väiketootjate e-poodides ja veendusin taas nende säravas mõttelennus. Väike näide, mida saaks e-ostukorvi tõsta: trühvli-Caporale kitsepiimajuust, šokolaadijuust, kanepi proteiinipulber, pohlavahuvein, Eestis kasvanud lavendlist näoseerum, kuivatatud maasika­rullid, õunasinep.

Paljud talud on kingitused juba ära pakkinud, ja mis veelgi mugavam, teie lihtsalt toksite ekraanil, otsite kinkekomplekti välja, maksate ning tootjad ise viivad need pakiautomaati ja saadavad teises linnas või riigis elavale kingisaajale kohale. Nii ei jää kingita ka need, kelle­ juurde te pühadesaginas tänavu kohale minna ei jõua.